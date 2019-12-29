Bedavaya gitmek istemiyorum

SENAD OK

24 yaşındaki milli yıldız, sezon sonunda istediği takıma bedelsiz gitme şansına rağmen sarı-lacivertli camiadan kopmayı aklına bile getirmedi, “Fenerbahçe bana sahip çıktı. Kulüp ekonomik açıdan zor günler geçiriyor. Bu durumda bedava gitmem doğru olmaz” dedi

Fenerbahçe’de Ozan Tufan sevinci yaşanıyor. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’daki çıkışını sürdüren genç futbolcu daha önce kadro dışı kaldığı sarı-lacivertli takımda artık vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncu ile yapılan görüşmeler mutlu sonla tamamlandı.

İki taraf 3+1 yıllık anlaşma karşılığında el sıkıştı.



İstese sezon sonu bonservis elinde başka bir takıma gitme şansı olan Ozan; “Fenerbahçe bana sahip çıktı. İyi oynadım toparladım ve bana değer verdiler. Kulüp ekonomik açıdan da zor günler geçiriyor. Bu durumda bedava gitmem doğru olmaz” dedi.

Bonservisi elinde olacağı için alacağı imza parası düşünüldüğünde 24 yaşındaki futbolcunun yıllık gelirinin Fenerbahçe’den alacağının üzerinde olacaktı.

Ancak hem bedava gitmek istememesi hem de biraz daha futbolunu geliştirip Avrupa’da şampiyonluğa oynayan takımlara gitme hedefi eklenince yıldız isim takımda kaldı.



Ozan’ın takımda kalmasıyla iki taraf da kazançlı çıktı:

-Sarı-lacivertliler bu sayede Gustavo-Ozan ikilisiyle üç yıl boyunca orta sahayı sağlama aldı.

-Ozan için belirlenen 20 milyon euro çıkış maddesi iki taraf için de mantıklı. Gerçekçi bir çıkış maddesi belirlendi. Bu sayede Ozan hem Avrupa’da büyük bir kulüp için motivasyonunu sürdürecek hem de sarı-lacivertliler olası bir transferden 20 milyon euroyu kasasına koyacak. Daha yüksek bir rakam konulması bu iki unsuru büyük ölçüde olumsuz etkileyecekti.

-Ozan başlangıçta kendisine üç yıl sözleşme önerilmesinden rahatsız olmuştu. Kendisine duyulan güveni görmek istiyordu. Yönetim de bu teklifi güncellendi ve 3 artı 1 ile toplam dört yıla çıkan bir sözleşme imzalandı.

-Futbolcu mevcut elde ettiği maaşın üzerine az da olsa çıktı. Yönetim de Ozan’ın özelliklerinde yabancı bir futbolcuya vereceği maaşın altında oyuncusuyla sözleşme imzaladı. Ozan Tufan’ın yıllık 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.