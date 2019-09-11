Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİtalya Serie ABedavaya 'Süper' Mario
11.09.2019 - 09:37| Fanatik

Bedavaya 'Süper' Mario

Emre Can, Paul Pogba, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves, Andrea Pirlo ve Aaron Ramsey gibi isimleri bonservis ödemeden transfer eden Juventus, gözünü Borussia Dortmund’dan Mario Götze'ye dikti.

Juve’ye yine bedava oyuncu! Daha önce Emre Can, Paul Pogba, Fernando Llorante, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves, Andrea Pirlo ve Aaron Ramsey gibi isimleri bonservis ödemeden kadrosuna katan İtalyan devi Juventus, yeni bir bombanın daha altına imza atıyor.

Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Borussia Dortmund’un formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Götze için harekete geçti. Torino ekibinin, Paulo Dybala’yı gözden çıkarması halinde 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bedavaya Süper Mario

Vlada Sedan'dan Zinchenko'ya öpücük yasağı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağaoğlu gelecekten ümitli

Ağaoğlu gelecekten ümitli

Transferde rekor harcama: 5,5 milyar euroluk bonservis

Transferde rekor harcama: 5,5 milyar euroluk bonservis

Bedavaya 'Süper' Mario

Bedavaya 'Süper' Mario

Fatih Terim'den zor karar: Muslera veya Okan...

Fatih Terim'den zor karar: Muslera veya Okan...

Sıradaki Haber