Bedavaya 'Süper' Mario

Juve’ye yine bedava oyuncu! Daha önce Emre Can, Paul Pogba, Fernando Llorante, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves, Andrea Pirlo ve Aaron Ramsey gibi isimleri bonservis ödemeden kadrosuna katan İtalyan devi Juventus, yeni bir bombanın daha altına imza atıyor.

Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi Borussia Dortmund’un formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Götze için harekete geçti. Torino ekibinin, Paulo Dybala’yı gözden çıkarması halinde 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.