NEVZAT DİNDAR - HABER YORUM

Terim’in Selçuk İnan tercihinde hatalı olduğu belirtilirken, 31.6 yaş ortalamasındaki takıma gençlerin dahil edilmemesi de eleştiri konusu oldu. Takımın kondisyonu yetmezken, sarı-kırmızılıların övündüğü “Galatasaray ruhu” da yabancılarla kayboldu.

Son iki yıl zirveyi kimseye bırakmayan, yaz döneminde ise transferde uzak ara şampiyon ilan edilen Galatasaray’ın son olarak Göztepe’ye yenilerek 16. haftada 24 puan alıp, bir o kadar da yitirmesi, teknik direktör Fatih Terim’e yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Terim, her ne kadar, “Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz” dese de, Avrupa’dan elenen, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig’deki Tuzla’yı zor geçen, Süper Lig’de havlu atmanın eşiğine gelen Cim-Bom için gerçek şu ki, bedeli Galatasaray ödüyor...

İşte bardağı taşıran Göztepe yenilgisi ve yapılan eleştiriler:



1. SELÇUK TERCİHİ

Kaptan’ın bir türlü eski performansına ulaşmamasına karşın sahaya sürülmesi tepki topluyor. Beklenti Donk’un ortaya çekilip, Ahmet Çalık’ın savunmada oynamasıydı. Selçuk İnan’ın ilk 11’de oynadığı hiçbir maçta Galatasaray’ın kazanmaması dikkat çekici bir istatistik olarak ortada duruyor. Taylan konusunda da yine hata yapıldığı kanaati hakim.

2. YAŞLI KADRO

Göztepe maçında sahaya çıkan kadronun 31.6 olan yaş ortalaması ve Fatih Terim’in UEFA Gençlik Ligi’nde Real Madrid ile Club Brugge’u yenen U-19 Takımı’ndan kimseyi kulübeye dahi almaması yadırgandı.





3. KONDİSYON SIFIR

Bir yöneticinin, Tuzla maçındaki etkili futbolu sahanın küçük olmasına bağlaması bile kondisyon sorununa doğrudan işaret ediyordu. G.Saray az koşuyor, iyi mücadele etmiyor ve ikili mücadelelerde zayıf kalıyor.



4. TAKTİKSEL ZAAFİYET

Maçın sonlarında kazanılan frikiği Falcao yerine Ömer’in kullanması, Nagatomo’nun rakip ceza alanında iken Belhanda’nın adam kovalamak zorunda kalması, taktiksel yönden de eleştirileri beraberinde getirdi.



5. TAKIMDAŞLIK KALMADI

Özellikle Falcao’nun geliş şekli ve ödenen rakamlar takımda bir huzursuzluk yarattı. Babel ise ön plana çıkma arzusu ile başta Belhanda olmak üzere bazı futbolcuları rahatsız etti. Sonuçta da takımda gruplaşmalar başladı. Göztepe maçında kaptanlardan Donk ile Selçuk’un tartışması ise genel havayı yansıtan bir fotoğraf oldu. Kısacası, sarı-kırmızılıların en büyük övünç kaynağı “Galatasaray ruhu” yabancılarla iyice kayboldu.