Bedir'den transfer açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalışarak antrenmanı sürdürdü. Antrenmanı izlemeye gelen Kulüp Başkanı Erol Bedir de yakın bir zamanda yeni transferler açıklayabileceklerini söyleyerek, "Sezon sonu itibariyle 12-13 oyuncumuz gitmişti. Bunların sayı olarak tamamlanması gerekiyordu. Yoğun bir çalışmayla kampa, aşağı yukarı 9-10 yerli yabancı oyuncuyu yetiştirdik. Fakat 3-4 oyuncu daha özellikle santrofor, kanat ve orta sahaya 1 veya 2 oyuncu eksiğimiz olduğunu söylemiştik. Bunları da maçtan önce yetiştirmemiz gerektiği konusunda bilgi vermiştik. Şu dakika itibariyle Serdar kardeşimiz Hollanda'daydı, Heerenven takımının kaptanını getirdi, şu dakika itibariyle bonservisiyle birlikte renklerimize bağladık. Bir takım sağlık kontrolleri vesaire formaliteler var, yarından itibaren idmana çıkar. İkinci orta saha oyuncumuz, santroforla kanat oyuncumuz konusunda da çok hızlı gelişmeler yaşıyoruz. Belki akşam saatlerinde kanat oyuncumuzu, belki yarın santroforumuzu da açıklayabiliriz. Diğer orta saha oyuncumuzu da aynı şekilde açıklamasını yapabiliriz. Söylediğimiz oyuncuları 3-4 gün içerisinde kadromuza katacağız. Alternatifleriyle beraber yazdığınızda, ligde mücadele edeceğimiz diğer takımlarla kıyasladığımızda gerçekten çok önemli transferler. Tabii yarın ne vereceklerini bilmiyoruz ama en azından hedeflerimize ulaşmak üzere olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu Kayserispor için söylemek keyif verici. Çünkü çektiğimiz sıkıntıları, bulunduğumuz durumu, verdiğimiz mücadeleyi çok iyi biliyorsunuz. Bu mücadelenin sonunda şuanda bu noktalarda olmak, bu tür transferler yapmak hepimizi gururlandırmalı, mutlu etmeli. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

Manchester City forması da giyen Kayode transferi ile ilgili soruyu cevaplandıran Başkan Bedir, "Kayode santrofor alternatiflerimizden bir tanesi. Bir sıkıntı söz konusu değil. Arkadaşlar üzerinde çalışıyor. Yarın bu vakitlerde diğer alternatiflerin önüne geçerse yarın Kayode'yi Kayseri'ye getiririz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir takımda hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir"

Diğer transferler hakkında da soruları yanıtlayan Bedir açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Chery ile görüştük. Olursa mutlu oluruz, kendisi de gelmek istiyor. Ama özel durumunu aşması lazım, parasal problem yok. Boldrin için Rizespor ile anlaştık. Gönderilmesinde bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Boldrin izinli ve Rize ile görüşüyor. Mutabakat sağlarsa Rize'nin oyuncusu, sağlayamazsa bizim oyuncumuz. Mensah ile ilgili de hem Mensah'ı hem Deniz'i göndermek istemediğimizi söyledik. Bunların içerisinde Deniz'in bir senesinin kalmış olması ve artık İstanbul'a gitme noktasında arzulu olması nedeniyle Deniz'e öncelik vererek gönderdik. Mensah'ın daha 3 yılı var, Athletico'dan alırken de hemen alalım ertesi gün gönderelim diye bir düşünce içerisinde değildik. Hiçbir takımda hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Ne zaman ki ondan daha iyisini bulursanız, yerini doldurursanız, ekonomik anlamda da takıma bir şeyler kazandırırsanız, teknik heyet de buna olur verirse gönderirsiniz. Yöneticilik de böyle bir şey zaten. Ama şuanda Mensah için bunların hiçbirini söyleyeceğim ortam yok. Ne Mensah için bir talep var ne de bizim gönderme gibi bir çalışmamız var."

Öte yandan takımı antrenmanda ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaski ise açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon başlarda iyi değildik ama daha sonra takım kendine geldi çok şükür, ligde kalarak da müthiş bir performans gösterdi. Başta Erol bey olmak üzere yönetimdeki arkadaşların çok büyük emeği var. Hikmet hocanın çok büyük katkısı var, teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Bir daha o sancılı dönemi yaşamamak istiyoruz. Yapılan transferler inşallah başarılı olur. Burada önemli olan şehrin, iş adamlarının bu takıma sahip çıkması. Bu anlamda da üzerimize ne düşüyorsa hem yapmaya çalışıyoruz, hem de yapıyoruz çok şükür. Erol Bey'in elindeki sıkıntıları giderecek anlamda katkı sunmasak da en azından gayret ettiğimizi gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"İstikbal Mobilya Kayserispor ilk 5'e yaklaşırsa mutlu eder"

Yeni sezondan beklentilerini dile getiren Özhaseki, "Kayserispor'un bir kere bu sezon için en azından ortalarda, rahat bir yerde bitirmesi hepimizin hayali. Hele hele ilk 5'te görmek hepimizin mutlu eder. Tabii şampiyonluk türküsü söylemek için bir takım faktörlerin devrede olması lazım, maddi imkanların bugünkü gibi olmaması lazım, oyuncu transferlerinin bir tık daha üst perdeden yola çıkmak lazım, şehrin hazır olması lazım. Sadece para da çözmüyor şampiyon olmayı. O yüzden birçok faktörün yan yana gelmesiyle şampiyonluk elde edilebilir. Bu sezon Kayserispor ilk 5'lere yaklaşırsa hepimizi mutlu eder" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kulübe maddi destek sağlamak için başlatılan 'Kırmızıya sarı ol' kampanyasına destekte bulunduğunu da aktaran Özhaseki, "Kayserispor'a maddi katkı sunmak amacıyla bir taraftan forma satışları başladı. Kaç tane forma alalım diye düşündük. 3838 tane forma alacağım ben de. Bin tanesini taraftarlar derneğine göndereceğim, geriye kalan 2 bin 838'i de maça gelen taraftarlarımıza kapıda dağıtacağız. SMS çıktığında da onda da katkı sağlayacağız. Bunun büyük bölümü benden, bir kısmını arkadaşlardan toplayarak bu kadar formanın parasını inşallah Erol beye yatıracağız" dedi.