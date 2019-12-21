21.12.2019 - 20:20 |
Göztepe Galatasaray maçı canlı izle... beIN SPORTS 1 İZLE
Göztepe Galatasray maçı için heyecan dorukta... İki takım saat 20.00'de sahada kozlarını paylaşacak. Göztepe Galatasaray maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe'nin konuğu oluyor. Galatasaray 3 puanı kazanmak için elinden geleni sahaya yansıtacak. Herhangi puan kaybı camiayı derinden atkileyecek. Taraftar kötü gidaşattan dert yanarken bu maçı kaçırmak istemiyor.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao
Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Emin, Taylan
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