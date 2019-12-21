Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Göztepe'nin konuğu oluyor. Galatasaray 3 puanı kazanmak için elinden geleni sahaya yansıtacak. Herhangi puan kaybı camiayı derinden atkileyecek. Taraftar kötü gidaşattan dert yanarken bu maçı kaçırmak istemiyor.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Emin, Taylan

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