beIN Sports'tan Süper Lig açılımı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

ABD’deki yayınlarına artı bir kanal açılıp, ücretsiz olarak İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig maçlarının ekleneceği duyuruldu.

Futbolseverlerin ücretsiz bir şekilde bu yeni kanalda üç ligden birini istediği gibi izleyebilecekleri aktarıldı. beIN Sports XTRA ismini alacak kanalın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili beIN Sports’un Kanada ve ABD yöneticisi Antonio Briceno, “Abonelerimiz sahip olduğumuz bu popüler ligleri istedikleri gibi seçip izleyecekler. İster televizyondan isterlerse diğer cihazlarından.. Ayrıca PSG’nin tüm iç saha maçları ve Fransa Kadın Milli Takım maçları da olacak pakette” dedi. Ayrıca bu kanal seçeneği dijital medyada da hakim olacak. Facebook üzerinden de yayınlar yapılacak.