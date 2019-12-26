Bekler bedava gidecek

Galatasaray'da devre arasında iki bek de yolcu gibi görünüyor. Sarı-kırmızılılarda, takımın tempo sorununu ortadan kaldırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Mariano ile Nagatomo'yu gözden çıkardı.

Sarı-kırmızılılarda 6 ay daha sözleşmesi bulunan iki tecrübeli futbolcunun sözleşmelerinin de karşılıklı feshedilmesi hesaplanıyor. Mariano ülkesi Brezilya'ya, Nagatomo da yine ülkesi Japonya'ya gitmek istiyor. Galatasaray'ın kasasına bu ayrılıktan para girmeyeceği ancak kulübün iki futbolcu için ligin ikinci yarısında ödemek zorunda kalacağı 2 milyon 150 bin euroluk yükten kurtulacağı düşünülüyor. Ayrıca bu şekilde iki kişilik kontenjan da açacak.

Linnes ve Saracci

Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıracak olan Cim-Bom, beklere Linnes ve Marcelo Saracchi takviyeleri yapacak. Sağ bek pozisyonunu Linnes'e teslim edecek Fatih Terim, sol beki ise Alman ekibi Leipzig'ten kiralanacak Saracchi'ye verecek.

Muslera'nın vatandaşı olan 21 yaşındaki Uruguaylı bekin sadece kulübünden alacağı yıllık ücretin yarısı olan 1 milyon euroyu Galatasaray karşılayacak.