Belarus-Hollanda maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Gruptaki ilk 4 maçından puansız ayrılan Belarus, Estonya ile arka arkaya oynadığı iki maçtan deplasmandakini kazanırken, evinde 0-0’ı bozamadı. Bu golsüz beraberlikle ilk kez bu grupta bir maçta gol yemediler. Gruptaki diğer takımların ilk iki için mücadele ettiği grupta Estonya ile adeta averaj ekibi konumundalar.

Perşembe akşamı Kuzey İrlanda karşısında oldukça zor anlar yaşayan Hollanda, 75. dakikada geriye düştüğü maçta geriden gelerek kazandı ve zirveye yerleşti. Kalan fikstürlerine bakıldığında çok büyük avantajları var. Rakibini ilk maçta 4 golle geçen Portakallar, 2018 Dünya Kupası elemelerinde de Belarus ile aynı grupta yer almış ve iki maçı da kazanmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 5 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

İki ekip arasındaki 9 maçın 7’sini Hollanda kazandı.

Hollanda’nın oynadığı son 8 maçın 7’si 3,5 Gol Üstü bitti.



ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Hollanda’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %44’ü konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Altı/Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’undan fazlası mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL NE DİYOR?

Hollanda, Kuzey İrlanda'ya karşı 75'te 1-0 geriye düşmesine rağmen 80'den sonra bulduğu 3 golle 3-1 kazandı. Grup liderine karşı alınan o galibiyet çok önemliydi. Kuzey İrlanda gibi disiplinli şekilde savunma yapabilen bir rakibi bile 10 dakika içindeki baskıyla bozan Hollanda, Belarus'a karşı daha kolay bir maç çıkarabilir. 2 gol atan Memphis Depay, Lyon'daki başarılı performansını milli takımına da yansıtıyor. Grupta 6 maçta 3 gol atabilen Belarus'un sürpriz yapma ihtimali çok düşük. Savunma yaparak rakibi durdurmaya çalışacaklar. Ev sahibinin oyun anlayışı maçtan 4.5 altı bir sonuç çıkmasına sebep olacaktır. Bu tercihi tek başına düşük bir orana sahip olduğu için 'Hollanda kazanır ve 4.5 altı biter' seçimini öneriyorum.