Belçika'da Berke Özer fırtınası

Fenerbahçe, 19 yaşındaki file bekçisini tecrübe kazanması için Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralamıştı. Berke Özer, burada gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı. Berke, ligdeki 14 maçın 13’ünde eldivenleri giydi.

Genç kaleci, 5 mücadelede kalesini kapamayı başarırken, ligin en az gol yiyen (10) kalecilerinden biri oldu. Berke’yi yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, oyuncunun gelişiminden son derece memnun.