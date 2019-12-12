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12.12.2019 - 08:02 |

Belhanda: 1.5 yıl daha buradayım

Galatasaray'dan Ocak'ta ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda, PSG'ye 5-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Belhanda: 1.5 yıl daha buradayım

PSG'ye 5-0 yenilerek Avrupa macerasını erken noktalayan Galatasaray'da Belhanda maç sonrası yaptığı açıklamada 1.5 yıllık kontratının bulunduğunu ve G.Saray'da kalacağını vurguladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Faslı oyuncu, "Kendi evimizde iyi maçlar aldık, iyi puanlar da çıkarabilirdik ama yapamadık. PSG, Real Madrid gibi büyük takımlara karşı oynadık. Burada 5-0, Real'e 6-0 yenilince, bu kalbinizi kırıyor" dedi.

"Geçen sene olduğu gibi ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz" diyen Belhanda, "Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz" ifadelerini kullandı.

Son olarak transfer dedikodularını yanıtlayan Belhanda, " Şunu söyleyebilirim; 1,5 yıl daha kontratım var ve buradayım" diye konuştu.

 

Belhanda: 1.5 yıl daha buradayım

 

 

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