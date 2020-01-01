01.01.2020 - 08:00 |
Belhanda-Babel satış listesinde
Cim-Bom’da, Antalyaspor ile oynanan son maçta kulübeye çekilen Younes Belhanda ve Ryan Babel için karar verildi. Buna göre bu oyuncuların her ikisi veya biri satılacak ve transfer için kaynak yaratılacak.
Babel ve Belhanda’ya farklı kulüplerden ilgi olması, planın uygulanma olasılığını arttırıyor. Galatasaray gelecek resmi tekliflere hazır olduğunu ve değerlendireceğini oyuncuların menajerlerine iletti.
Sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanında yer açacak ve iki futbolcunun maliyetinden kurtulacak. Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Belhanda’nın garanti ücreti yıllık 3 milyon 350 bin euro.
Sezon başında Galatasaray ile 3 senelik anlaşma yapan Babel ise 2 milyon euro imza parası dışında yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.