Belhanda-Babel satış listesinde

Babel ve Belhanda’ya farklı kulüplerden ilgi olması, planın uygulanma olasılığını arttırıyor. Galatasaray gelecek resmi tekliflere hazır olduğunu ve değerlendireceğini oyuncuların menajerlerine iletti.

Sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanında yer açacak ve iki futbolcunun maliyetinden kurtulacak. Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Belhanda’nın garanti ücreti yıllık 3 milyon 350 bin euro.

Sezon başında Galatasaray ile 3 senelik anlaşma yapan Babel ise 2 milyon euro imza parası dışında yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.