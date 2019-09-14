Belhanda, Halilhodzic’i çok kızdırdı

Fas basınındaki haberlere göre futbolcu twitter hesabında, basın toplantısı sırasında Abderazak Hamdallah’ın kadroda olmaması ve yeniden milli formayı giyme olasılığına yönelik yöneltilen soruya hocanın verdiği tepkiyi paylaştı.

Gülmekten yerlere yattı!

Video görüntüsünü gülmekten yere yatan surat emojisiyle paylaşan futbolcunun bu hareketinin Boşnak hocayı çok kızdırdığı belirtildi.

Belhanda’ya sert uyarıda bulundu

Fas Milli Takımı’nın başına geçtiğimiz haftalarda geçen, yeni ekibinde belli bir düzeni kurma süreci içerisinde olan Halilhodzic’in, gerçekleşen olay nedeniyle Belhanda’ya sert bir uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Ceza konusu belli değil

Deneyimli teknik adamın, bu olay nedeniyle Younes Belhanda’ya bir ceza verip vermeyeceğinin şu an için belli olmadığı aktarıldı.

Sakat diye kadroya alınmadı

Belhanda, ülkesinin milli takımının Burkina Faso ve Nijer ile yaptığı, Halilhodzic’in ilk karşılaşmaları olan son maçlar için kadroya alınmış ancak milli takım doktorlarına göründükten sonra, sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmıştı.

Paylaşım ülkesinde de hoş karşılanmadı

Galatasaraylı futbolcunun yaptığı hareketin, kendisinin Hamdallah ile arasının açık olduğunu gösterdiği belirtilirken, Belhanda’nın paylaşımının Fas’ta da genel olarak tepki topladığı bildirildi.

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ KURA ÇEKİMİ