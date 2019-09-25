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HaberlerGalatasarayBelhanda idmana siyah maskeyle çıktı
25.09.2019 - 14:19 |

Belhanda idmana siyah maskeyle çıktı

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Belhanda derbide giyeceği maskeyi bugün ki idmanda denedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray'da Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanan Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın durumu merak ediliyordu.

Kulüp Doktoru Yener İnce, Belhanda'nın derbide maske ile oynamasında sakınca olmadığını ifade etti. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerle oynanacak olan derbi maçta maske ile sahada olabilecek. 

Faslı yıldız derbide giyeceği siyah maskeyi bugün yapılan idmanda denedi. 

Yener İnce, Radamel Falcao'nun da belirlenmiş bir program dahilinde salonda çalıştığını söyledi. İnce, Emre Akbaba ile ilgili olarak ise sürecin beklenenden iyiye gittiğini belirterek 1-2 ay içinde iyi noktalara geleceğini ifade etti.

Belhanda idmana siyah maskeyle çıktı

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