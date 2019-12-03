Belhanda pişmanlığı

Galatasaray’da Belhanda pişman etti. Teknik kadronun eleştirilere rağmen şans verdiği Faslı futbolcunun Trabzon deplasmanındaki bencil oyunu tepki topladı.

İsteksiz ve pozisyonlarda bencil bir tavır içinde olan Belhanda konusunda teknik kadronun da büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in, devre arasında satış listesine konması beklenen Belhanda’yı ilk yarının kalan haftalarında zorunlu olmadıkça on birde oynatmayacağı bildirildi.

Feghouli&Lemina MR çektirecek

Trabzon deplasmanından dönen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın oynayacağı Tuzla maçının hazırlıklarına başladı. Son lig maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparker, diğerleri ise beşe iki pas ve dar alan oyunları oynadı.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, dünü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklamanın, bugünkü MR tetkikleri sonrası yapılacağı belirtildi.

Şener Özbayraklı takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı. Ryan Babel de takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.