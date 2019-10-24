Belhanda satılıyor

Real Madrid maçında sergilediği performans nedeniyle protesto edilen ve oyundan çıkarken tribünlere küfür eden Belhanda’nın üzeri çizildi. Yıldız futbolcunun bu hareketi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu çok kızdırdı. Teknik kadronun raporuna göre oyuncunun kadro dışı bırakılması ve devre arasında satılması gündeme alındı. Yöneticiler, Belhanda konusunda, “Her fırsatta taraftarımızın önemine vurgu yapıyoruz. Bu hareketi kabul edilemez. İsterse Ronaldo olsun, Messi olsun yine de bunu yapamaz” dedikleri öğrenildi.



Belhanda’ya yapılan protestoyu eleştiren Fatih Terim’in ise yıldız futbolcu konusunda nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor. Ancak tecrübeli teknik adamın, kısa vadede Faslı futbolcuyu sahaya sürmeyeceğinin altı çiziliyor. Bu durumda Belhanda birkaç hafta formaya uzak kalacak. Ancak oyuncunun geleceğiyle ilgili de Terim’in radikal bir karar alacağı belirtiliyor.



İlk önce istemedi

2 sene önce Igor Tudor’un yerine takımın başına geçen Fatih Terim’in Belhanda’ya ilk günden beri soğuk baktığı biliniyor. Ancak yerine oyuncu bulamayan deneyimli teknik adam bir anlamda Faslı futbolcuya mecbur kaldı. Terim’e kalsa 10 numara için daha yaratıcı ve sonucu değiştirecek bir ismin alınması doğru plan olacaktı ama bunu karşılayacak futbolcu bulunamadı.

Menajerine talimat verdi

Sezon başında Arap kulüplerinden gelen astronomik teklifleri geri çeviren Belhanda, yaşanan gelişmeler sonrası ayrılığı gündemine aldı.

29 yaşındaki futbolcu, önceki gün uğradığı protesto sonrası menajeri William D’Avila’ya ulaşarak kendisine kulüp bulmasını söyledi. Faslı futbolcunun önceliğinin Avrupa olduğu belirtildi.

Ancak Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 350 bin euro euro kazanan Belhanda’nın maç başılarla ücreti 4 milyon euroya yaklaşıyor. Bu da takım bulmasını zorlaştırıyor. 79 kez Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu 9 gol atarken, 21 golün de hazırlayıcısı oldu. Belhanda, sarı-kırmızılı takımla birlikte 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.