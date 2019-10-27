Belhanda söz verdi

Real Madrid maçında protesto edilen ve kenara gelirken tribünlere küfür eden Belhanda, Beşiktaş derbisine fazlasıyla motive oldu. Taraftardan sosyal medya üzerinden özür dileyen Faslı futbolcu, bugün oynanacak derbide elinden geleni yapacağı garantisini verdi.



Teknik kadroya da kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür eden yıldız futbolcu, “Hatamın farkındayım. Sahada elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum” dediği öğrenildi.