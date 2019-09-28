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HaberlerGalatasarayBelhanda testi geçti
28.09.2019 - 08:00 |

Belhanda testi geçti

Galatasaray’da Belhanda sevinci yaşanıyor.

Belhanda testi geçti

3 gündür antrenmanlarda maske ile oynayan Faslı futbolcuda herhangi bir probleme rastlanmadığı bildirildi.

Maskeden dolayı performansının olumsuz etkilenmediği belirtilen Belhanda böylece bugün 11’deki yerini alabilecek. Bu haber teknik direktör Fatih Terim’in yüzünü güldürdü. Deneyimli hoca, Belhanda’nın performansını olumsuz etkileyecek bir duruma rastlanmaması nedeniyle planlarını yıldız futbolcu üzerine kurdu. Belhanda’nın yokluğunda Brugge ve Malatya maçlarında yaşanan problemler nedeniyle yaşanan olumlu gelişme nefes aldırdı.

Nevzat Dindar: "Belhanda yerinde başka oyuncu olsa maskeyle oynamak istemezdi"
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