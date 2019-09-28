Belhanda testi geçti

3 gündür antrenmanlarda maske ile oynayan Faslı futbolcuda herhangi bir probleme rastlanmadığı bildirildi.



Maskeden dolayı performansının olumsuz etkilenmediği belirtilen Belhanda böylece bugün 11’deki yerini alabilecek. Bu haber teknik direktör Fatih Terim’in yüzünü güldürdü. Deneyimli hoca, Belhanda’nın performansını olumsuz etkileyecek bir duruma rastlanmaması nedeniyle planlarını yıldız futbolcu üzerine kurdu. Belhanda’nın yokluğunda Brugge ve Malatya maçlarında yaşanan problemler nedeniyle yaşanan olumlu gelişme nefes aldırdı.