Belhanda ve Dirar'ın yeni hocası Halilhodzic

Afrika Uluslar Kupası’nda hayal kırıklığı yaşayan ve ardından teknik direktör Herve Renard’ın ayrılığını açıkladığı Fas Milli Takımı’nda yeni teknik adam belli oldu. Fransa’nın Nantes takımıyla yolları ayrılan Vahid Halilhodzic, Kuzey Afrika ekibinin başına geçti

Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçeli Nabil Dirar’ın formasını giydiği Fas Milli Takımı’nda görev başlayan Boşnak teknik adam bir dönem Trabzonspor’da da görev yapmıştı. Bordo-mavililer dışında Paris Saint Germain, Japonya Milli Takımı, Cezayir Milli Takımı’nda da teknik direktörlük yaptı.

Türkiye’den üç ismi çağırdı

Halilhodzic göreve başlar başlamaz Eylül ilk haftasında oynayacakları maçların kadrosunu açıkladı. Burkina Faso ve Nijer maçları için geniş bir liste belirleyen Halilhodzic, Belhanda ve Dirar’a da bu listede yer verdi. Yeni Malatyaspor’dan Issam Chebake’i de çağırdı.