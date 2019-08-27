Belhanda'da fıtık şoku

Galatasaray’da Belhanda şoku yaşanıyor. Belindeki ağrılar nedeniyle Konyasyor maçında forma giyemeyen Faslı futbolcuda fıtık şüphesi bulunduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun ameliyat olması halinde birçok plan sekteye uğrayacak.



Bir taraftan Diagne’ye müşteri bulamayan ve alternatif satışları masada tutan sarı-kırmızılılar için Belhanda önemli bir kozdu. Ancak yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası bunun gerçekleşmesi artık mümkün görünmüyor. Bu durumda Cim-Bom Diagne’yi satamazsa başka bir futbolcuyu satmak zorunda kalacak. Bunun için de Nagatomo’nun isminin ağırlık kazandığı bildirildi.

Diğer taraftan Belhanda’nın ameliyat olması durumunda Fatih Terim’in saha içi planları da olumsuz etkilenecek. Terim’in Faslı futbolcunun yerine nasıl bir formül bulacağı merak konusu...