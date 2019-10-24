Belhanda'dan özür paylaşımı

Galatasaray'da Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlara tepki gösteren Younes Belhanda yaptığı paylaşımla özür diledi.

Sarı kırmızılı takımda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan ve oyundan çıkarken yuhalanan Belhanda, bu protestoya sözlü karşılık vermişti.

Teknik direktör Fatih Terim de maç sonu, "Bunlar taraftar değil seyirci" diyerek Galatasaray taraftarını eleştirmişti. Bu yaşananların ardından olayın başrolü Belhanda'dan ilk açıklama geldi.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Faslı futbolcu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İşte Belhanda'nın paylaştığı mesaj:

Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim.