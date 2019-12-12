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12.12.2019 - 01:12 | | Skorer

Belhanda'dan sözleşme açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Belhanda açıklamalarda bulundu.

Belhanda'dan sözleşme açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da maç sonu Belhanda açıklamalarda bulundu.

"Bu biraz kalbinizi kırıyor"
"Kendi evimizde iyi maçlar oynadığımızı düşünüyorum. Puanlar çıkarabilirdik bu maçlardan ama yapamadık. PSG ve Real Madrid gibi büyük takımlara karşı oynadık. Burada 5-0, Real Madrid'e karşı da 6-0 yenilince açıkçası bu biraz kalbinizi kırıyor"

 "2 senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz"
"Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz. Geçen sene şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz, daha fazla çalışmamız gerekiyor."

"1,5 senelik daha sözleşmem var"
"Türkiye'deki gazeteciler dedikodu yayıyor. 1,5 senelik daha sözleşmem var, ben buradayım."

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