Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayBelhanda'nın çenesinde kırık var
14.09.2019 - 17:32 |

Belhanda'nın çenesinde kırık var

Galatasaray, Younes Belhanda'nın dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonucunda çenesinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Belhanda'nın çenesinde kırık var

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Faslı oyuncunun sabah saatlerinde özel bir hastanede operasyon geçirdiği belirtildi.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Lemina'da korkutan gelişme! Oyundan çıkmıştı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Belhanda, Halilhodzic’i çok kızdırdı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig tarihinde ilk! Ali Palabıyık...
'Falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü yerine getirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Real Madrid, evinde zor kazandı

Real Madrid, evinde zor kazandı

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Belhanda, Halilhodzic’i çok kızdırdı

Belhanda, Halilhodzic’i çok kızdırdı

FIBA'dan Nowitzki'ye görev

FIBA'dan Nowitzki'ye görev

Sıradaki Haber