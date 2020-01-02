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HaberlerGalatasaray Haberleri Belhanda'nın parasıyla Alex Teixeira!
02.01.2020 - 08:10 | | Fanatik

Belhanda'nın parasıyla Alex Teixeira!

Faslı yıldızı Younes Belhanda’yı bir Arap kulübüne satarak 10 milyon euro civarında gelir elde etmeyi planlayan Galatasaray, bu paranın tamamını Alex Teixeira transferine ayıracak. İki transfer için de görüşmeler sürüyor.

Belhanda'nın parasıyla Alex Teixeira!

Galatasaray son dakika transfer haberi... Skora daha fazla katkı yapan bir 10 numara transfer etmek isteyen Galatasaray’da, gözler Alex Teixeira’ya çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Çin’de Jiangsu Suning formasıyla çıktığı 30 maçta 18 gol atan Brezilyalı yıldızı, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun Avrupa’ya dönerek Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek istemesi, Galatasaray’ın elini güçlendirirken, bonservis bedelinin karşılanması için de Belhanda’nın ayrılığı bekleniyor. Menaceri vasıtasıyla Arap kulüpleriyle görüşme halinde olan Faslı futbolcudan, 10 milyon euro civarında gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu paranın tamamı Teixeira transferinde kullanılacak.

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Hem golcü hem de pasör

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, hem 10 numara hem forvet hem de kanatlarda görev yapabiliyor. İki ayağını da çok iyi kullanabilen Sambacı, topla hızlı mesafe kat edebilmesi, isabetli pasları, uzaktan etkili şutları ve ceza sahasındaki bitirci vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Çin kulübü, 4 yıl önce Teixeira’nın bonservisi için Shakhtar’a tam 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Belhandanın parasıyla Alex Teixeira

 

 

 

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