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27.12.2019 - 10:39 | | KAYSERİ (İHA)

Bellona Kayseri, Barbee ile yollarını ayrıldı

Bellona Kayseri Basketbol, Shacobia Barbee ile yollarını ayrıldı.

Bellona Kayseri, Barbee ile yollarını ayrıldı

Bellona Kayseri Basketbol, sezon başı transfer ettiği Amerikalı oyuncu Shacobia Shaunte Barbee ile yollarını ayırdı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’da Gizem Sezer’in ardından ikinci ayrılık yaşandı. Sezon başında ABD’nin Duke Koleji’nden transfer edilen 25 yaşındaki Barbee ile anlaşılarak takımdan gönderildi.

Barbee, Bellona Kayseri Basketbol forması ile oynadığı 14 maçta başarılı bir performans sergiledi. Guard pozisyonunda oynayan genç oyuncu Shacobia Barbee, ligde 7 maçta ve EuroCup’ta 7 maçta olmak üzere 14 müsabakada görev yaptı. Oynadığı 14 resmi maçta 218 sayı atan Barbee 445 dakika süre aldı.

 

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