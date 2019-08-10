‘Ben hâlâ Falcao’yum’

G.Saray’ın transferdeki bir numaralı hedefi olan Radamel Falcao, Kolombiya’da bir televizyona röportaj verdi. Sarı-kırmızılı taraftarın aylardır yolunu gözlediği 33 yaşındaki forvet, “Sahip olduğum becerileri kaybetmiş değilim. Yeteneğim hâlâ bende duruyor. Attığım gollere bakarsanız, maçların sonucunu etkileyecek kabiliyetimin olduğu görülecektir diye düşünüyorum” dedi.

Copa America’da Kolombiya forması giydikten sonra Monaco ile hazırlık maçlarında boy gösteren Falcao, “Günümüzde futbol fizik güce dayalı olarak oynanıyor. Maçlar için yapılan hazırlık önemli bir konuma geldi. Neredeyse atletizm branşına geçebilecek seviyeye yakın oyuncular var. Ve bunlar aynı zamanda futbol için gerekli becerileri de bünyelerinde barındırıyorlar. Başarılı olmak için mutlaka çalışmanız gerekiyor, ben de öyle yapıyorum” diye konuştu.

Kariyeri boyunca tek forvet olarak da, çift forvet olarak da mücadele ettiğine dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, “Porto’da tek forvet oynadım, kanatlardan iyi besleniyordum. Ancak çift santrfor olmanın da kendince avantajları var” ifadelerini kullandı. Ana dili İspanyolca dışında İngilizce ve Fransızca da konuşabilen Radamel Falcao, dil bilmenin çok faydasını gördüğünü anlattı. Yıldız futbolcu konuşmasını şöyle noktaladı: “Dil bilmek problemleri çözebilmenizi sağlıyor. Farklı ülkelerden futbolcuların bulunduğu enternasyonel takımlarda herkesle iletişim kurmanızı sağlıyor.”