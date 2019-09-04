Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final maçında, 13 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile 23 numaralı seribaşı Donna Vekic karşılaştı.

Bencic, 1 saat 40 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı.

22 yaşındaki Bencic, yarı finalde Bianca Andreescu ile Elise Mertens arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.