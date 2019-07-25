Benfica 90+3'te güldü! Brezilyalı...

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Fiorentina ile Benfica, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Red Bull Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, 9. dakikada Haris Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Benfica, 29. dakikada Dusan Vlahovic ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Benfica, 90+3'üncü dakikada Brezilyalı futbolcusu Caio'nun fileleri havalandırmasıyla Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.