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25.07.2019 - 10:25| ANKARA (AA)

Benfica 90+3'te güldü! Brezilyalı...

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Benfica 90+3'te güldü! Brezilyalı...

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Fiorentina ile Benfica, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Red Bull Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, 9. dakikada Haris Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Benfica, 29. dakikada Dusan Vlahovic ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Benfica, 90+3'üncü dakikada Brezilyalı futbolcusu Caio'nun fileleri havalandırmasıyla Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

 

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