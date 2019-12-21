Benzer işler!

CELAL UMUT EREN

-Topla oynamada yüzde 63’e sahip olan Fenerbahçe, daha çok ileri doğru gidiyor ve merkezden hücuma çıkışların yüzde yansıması 31.5 olarak hesaplanıyor. Kenar ortalarını benimseyen Yanal’ın takımı akan oyunda 212 orta yaparken, 63 isabetli orta bulabildi

-Hücumda daha geride seyreden bir Beşiktaş var. Abdullah Avcı’nın ekibi 155 şutta kalırken 15 haftada, 74 isabet buldu. 22 gol yapan siyah-beyazlılar, kenar ortalarında rakibine yaklaştı. Akan oyunda 242 ortası olan Beşiktaş’ın sadece 48 isabet sağlaması eksi bir not.

Süper Lig’in 16. haftasında belki de sezonun en kritik maçı oynanacak. Kadıköy’de 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da Fenerbahçe ile Beşiktaş sahaya kader maçı için çıkacak. Ligin belki de geleceğini tayin edecek bu derbide iki takımın en ilginç yanı birbirlerine benzemeleri.

Ersun Yanal’lı Fenerbahçe, 2013-14’te şampiyon olan takımın formatında oynasa da hem taktik anlamda hem de şans faktörü olarak daha geride duruyor. Bunun istatistiklere yansımasına bakarsak, Yanal’ın öğrencileri top kapmada yüzde 62.4 gibi bir oran yakalamasına rağmen hava topları biraz daha geride. Hava topu mücadelesinde yüzde 54.3’lük orana sahip sarı-lacivertliler, ikili mücadelelerde yüzde 52.7’de kaldı. Aslında bu rakamların yükselmesindeki kilit isim; Serdar Aziz. Serdar Aziz’in 7. haftadaki Denizlispor maçında formayı almasıyla takımın savunma yapısı daha değişti. Ancak bireysel hatalar Fenerbahçe’yi epey yıprattı. Altay’ın 3, Jailson’un 3, Zanka ve Rami’nin 1’er kez bireysel hatadan gol yedirmesi Yanal’ın hesaplarını ciddi anlamda bozdu.



İleri hücumlar

Hücumsal olarak 11 kez topu direkten dönen, 207 şut çekip 94’ü isabetli olan Fenerbahçe, aslında 2013-14 sezonu gibi golcü bir hüviyet kazanabilirdi ama şimdiye kadar 29 gol atabildi. Gol atma sıklığı 46 dakika 16 saniye olarak hesaplanan Fenerbahçe, bulduğu fırsatları skora çevirmede yüzde 14’lük bir rakam bularak aslında yaşadığı hücum şanssızlığını resmetti.

Topla oynamada yüzde 63’e sahip olan Fenerbahçe, daha çok ileri doğru gidiyor ve merkezden hücuma çıkışların yüzde yansıması yüzde 31.5 olarak hesaplanıyor. Kenar ortalarını benimseyen Yanal’ın takımı akan oyunda 212 orta yaparken, 63 isabetli orta bulabildi.

Beşiktaş’ın rakamlarında da yazının başında bahsettiğimiz benzerlik ortaya çıkıyor. Savunmada yüzde 60’lık top kapma ortalaması olan Kartal, hava toplarında bir tık aşağıda olsa da yüzde 50’lik bir rakam yakaladı.



48 isabet

Hücumda daha geride seyreden bir Beşiktaş var. Abdullah Avcı’nın ekibi 155 şutta kalırken 15 haftada, 74 isabet buldu. 22 gol yapan siyah-beyazlılar, kenar ortalarında rakibine yaklaştı. Akan oyunda 242 ortası olan Beşiktaş’ın sadece 48 isabet sağlaması eksi bir not.

Bu sezon birbirlerine benzer formatlar sahaya süren Ersun Yanal ve Abdullah Avcı, statik 4-2-3-1 sistemi kurmuyorlar. Taktik tahtasında 4-2-3-1’i işaret eden taktik sistemleri aslında oyun içinde hücumdayken 4-3-3’e, savunmada da 4-5-1’e evriliyor.

Rakamların dili

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kritik derbisinde istatistikler büyük önem taşıyor. OPTA’nın hazırladığı istatistikler Kadıköy’deki derbinin nasıl geçeceğine dair bazı ipuçları taşıyor. İşte rakamların dilinde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi:

-Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk ettiği son 15 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu süreçte sarı-lacivertliler 9 galibiyet 6 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005’te 4-3 kazandı.

- Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece birini kazandı. Bu süreçte 4 beraberlik 2 yenilgi alan Beşiktaş, tek galibiyetini 25 Şubat 2018’de 3-1’lik skorla evinde aldı.

- Süper Lig’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 12 derbiyi kazanamayan Fenerbahçe, 10 beraberlik aldı 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, son derbi galibiyetini, Eylül 2017’de Aykut Kocaman yönetiminde Beşiktaş’ı sahasında 2-1 yenerek aldı.

- Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan ve son karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe, 2 de beraberlik gördü. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal’ın ikinci döneminde henüz üst üste iki yenilgi almadı.

- Süper Lig’deki 6 maçlık galibiyet serisi Yeni Malatyaspor karşısında son bulan Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde üst üste iki lig yenilgisi almadı.

Stoperlerin önemi

Dearbide savunma hattında stoperlerin önemi büyük olacak.

Fenerbahçe’de sonradan formayı kapan Serdar Aziz’le Beşiktaş’ta takımın sevilen ismi Domagoj Vida dikkat çekecek.

Serdar Aziz, bu sezon gol katkısı da verirken 8 maçta 2 kez rakip fileleri salladı. Hava toplarında etkili olan Serdar, maç başına 5.0’lık hava topu kapma oranı yakaladı.

Maç başına 2.0’lık top kapma ve yüzde 70’lik ikili mücadele oranı tutturan 29 yaşındaki defans, Ersun Yanal’ın ilk 11’inde artık vazgeçilmez.

2018 Dünya Kupası’nın finalisti olan Hırvat yıldız Vida, 14 maçta 2 gol buldu.

Yüzde 92’lik pas isabetiyle bu alanın ligde en verimli stoperi olan 30 yaşındaki futbolcu, hava topu kapmada 1.7’de kaldı.

İkili mücadele kazanma yüzdesi ise yüzde 67. Ancak Şenol Güneş’ten sonra Abdullah Avcı’nın da ilk tercihi Vida.

Eski dostlar

Beşiktaş’ta Kadıköy’deki en önemli kozlar; Gökhan Gönül ve Caner Erkin olacak. 2007-16 arası Fenerbahçe’de oynayan Gökhan Gönül, son 3 yıldır Beşiktaş’ta oynuyor ve artık kaptanlardan biri oldu.

2010-16 arası sarı-lacivertli formayı taşıyan Caner Erkin de benzer sürede Beşiktaş’ın yıldızı idi. Sağ bekte Gökhan, son haftalarda çıkış yakalarken, son 3 maçta 3 gole direkt etki etti, 1 gol 2 asistle oynadı.

Caner de sol bekten ziyade sol açık oynayarak 14 lig maçında 2 gol 6 asistle, 8 gole direkt katkı yaptı ve Avrupa’nın da en verimli isimlerinden oldu.