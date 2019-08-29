Benzia adÄ±m adÄ±m Olympiakos'a

Onur DinÃ§er / Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

FenerbahÃ§eâ€™de geÃ§tiÄŸimiz sezon kiralÄ±k olarak forma giyen Yassine Benziaâ€™nÄ±n yeni takÄ±mÄ± belli oldu. Bonservisi Lille takÄ±mÄ±nda bulunan ancak FransÄ±z ekibinin kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi Cezayirli futbolcu Yunanistanâ€™Ä±n yolunu tuttu.

Olympiakos ile anlaÅŸan futbolcu bugÃ¼n Atinaâ€™ya giderek yeni takÄ±mÄ±yla sÃ¶zleÅŸmenin son detaylarÄ±nÄ± konuÅŸtu. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesinin ardÄ±ndan futbolcunun, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§ersinde kendisini kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibe baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeyi imzalayacaÄŸÄ± belirtildi.

Fenerâ€™de formayÄ± unuttu

Yassine Benzia geÃ§tiÄŸimiz sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda sarÄ±-lacivertliler tarafÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sezonun bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ iÃ§in belirlenen oyuncu listesine alÄ±nmayan 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 1 Åžubatâ€™taki GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan bir daha sahaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

Valbuenaâ€™dan sonra ikinci oldu

Benzia geÃ§tiÄŸimiz sezonu FenerbahÃ§eâ€™de geÃ§irip, bu sezon Olympiakosâ€™un yolunu tutan ikinci oyuncu oldu. Daha Ã¶nce Mathieu Valbuena da Yunan ekibinin yolunu tutmuÅŸ ve ÅŸu ana kadarki performansÄ±yla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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