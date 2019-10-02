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HaberlerŞampiyonlar LigiBenzia kızardı, Olympiakos dağıldı!
02.10.2019 - 08:56 |

Benzia kızardı, Olympiakos dağıldı!

Şampiyonlar Ligi Grup B'de Olympiakos dün gece Kızıl Yıldız'a konuk oldu. İlk yarı 1-0 önde olan Yunan temsilci 2. yarıda yediği 3 golle sahadan mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup 2. maçları dün gece oynanan maçlarla başladı. Kızıl Yıldız evinde Olympiakos'u ağırladı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Benzia ilk 11'de yer alırken Valbuena ise yedekler arasındaydı. İlk yarı Ruben Semedo'nun attığı gol ile soyunma odasına önde giden Yunan ekibi ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.

Maçın 57. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan eski Fenerbahçeli Benzia adeta takımının sonunu getirdi. 10 kişi kalan rakibine baskı kuran Kızıl Yıldız peş peşe bulduğu 3 golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Benzia kızardı, Olympiakos dağıldı

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