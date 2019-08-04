Benzia yine ortada kaldı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Sarı-lacivertlilerde sezonun ikinci yarısının kadrosuna alınmayarak ötelenen 24 yaşındaki futbolcu, Lille ekibinde de aynı muameleye maruz kaldı.

Statlarında taraftarı selamladılar

Lille takımı sezonu açtı ve stadında taraftar buluşması gerçekleştirerek seyircilerinin karşısına çıktı. Ancak etkinlik Benzia için hayalkırıklığı oldu.

Kadro dışı bırakıldı, etkinlikte yoktu

Lille takımında Yassine Benzia hariç takımdaki tüm futbolcular etkinlikte hazır bulunurken, Cezayirli futbolcu ise kadro dışı bırakıldığı için takım arkadaşlarıyla bu etkinlikte yer almadı.

10 numaralı forması elinden alındı

Yassine Benzia bir diğer şoku ise formasının elinden alınmasıyla yaşadı. Fenerbahçe’ye gelmeden önce giydiği 10 numaralı forması elinden alınırken, yeni sezonda bu numarayı taşıması için takım arkadaşı Jonathan Ikone’ye verildi.

Olympiakos’a transferi veto edildi

Deneyimli futbolcunun transfer olma ümitleri de suya düştü. Olympiakos teknik direktörü Pedro Martins’in, kulübün bir süredir ilgilendiği belirtilen Benzia transferini veto ettiği belirtildi.