Benzia yine ortada kaldı

Fenerbahçe’de kiralık geçirdiği sezonun ardından Lille’e geri dönen Yassine Benzia, Fransız ekibinde de şok yaşadı. Sarı-lacivertli takımda sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Cezayirli futbolcu, Lille kulübü tarafından da gözden çıkarıldı. Sezon açılışı törenine çağrılmayan Benzia’nın 10 numaralı forması da elinden alındı.



10 numara yeni sezon için Jonathan Ikone’ye verildi. Benzia’nın transfer ümitleri de suya düştü. Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins’in bir süredir gündemlerinde olan yıldız oyuncuyu veto ettiği belirlendi.



