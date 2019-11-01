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01.11.2019 - 08:00 |

Beraber oynatma planı

Terim’in Andone’yi kanatlara çekip Falcao’ya en uçta şans verme arzusunda olduğu bildirildi.

Beraber oynatma planı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in Radamel Falcao için planı belli oldu. Deneyimli teknik adamın, Kolombiyalı forvetin iyileşip sahalara dönmesi durumunda Andone ile beraber oynatacağı öğrenildi. Terim’in Andone’yi kanatlara çekip Falcao’ya en uçta şans verme arzusunda olduğu bildirildi. Bu şekilde kanatlarda yaşanan probleme de çözüm bulmaya çalışılacağı belirtildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao’nun çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile deplasmanında oynanacak zorlu maçta takımdaki yerini alması bekleniyor. Terim’in Falcao ile Andone’yi beraber oynatma planın arkasında kanatlarda görev alan futbolcuların formsuzluğu yatıyor.

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