SERDAR SARIDAĞ

Fenerbahçe ile yarın ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, derbi hazırlıklarını hem taktiksel hem de mantal anlamda sürdürüyor.



Bu karşılaşmanın psikolojik bölümüne ayrı bir önem veren deneyimli teknik adamın, “Beraberlik değil galibiyet için oynayacağız” dediği öğrenildi.

Sadece kendi kaderi değil ligin kaderini de yakından etkileyecek bir maça çıkacaklarını oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, “Kesinlikle bu maçta hata yapma lüksümüz yok. Bu maçı kazanarak evimizde oynadığımız Yeni Malatyaspor maçındaki puan kaybını telafi edebiliriz. Rakibin tribün avantajı var ama bizim işimiz sahada. Savunma güvenliğini elden bırakmadan oyunumuzu sabırlı bir şekilde oynamalıyız” dediği ortaya çıktı.



Bu maçta orta saha avantajının da elden bırakılmaması gerektiğini de söyleyen Avcı’nın “Emre ve Gustavo gibi iki tecrübe olacak karşımızda. Bizim için önemli olan orta sahada yapacağımız pas varyasyonları. Kendimizden çok topu koşturmamız gerekiyor. Bu derbi için çok enerji harcayacağız. Gücünüzü kontrollü kullanmaya çalışın. Kasımpaşa maçında olduğu gibi sürekli ani geri dönüşler yaparsak kondisyonumuz da düşer” ifadelerini kullandığı vurgulandı.