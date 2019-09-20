Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolBerbatov emekliye ayrıldı
20.09.2019 - 01:07 |

Berbatov emekliye ayrıldı

38 yaşındaki santrfor Dimitar Berbatov futbola veda etti.

Berbatov emekliye ayrıldı

Bulgar golcü Dimitar Berbatov, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladı. 

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl Hindistan temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı. 

Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

    Okan Buruk: "Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Abdullah Avcı: "Bu şekilde hata yapamazsın"

    Abdullah Avcı: "Bu şekilde hata yapamazsın"

    Atiba Hutchinson'dan 'gevşeklik' çıkışı!

    Atiba Hutchinson'dan 'gevşeklik' çıkışı!

    Umut Nayir: "Kabul edilebilir bir durum değil"

    Umut Nayir: "Kabul edilebilir bir durum değil"

    UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü

    UEFA Avrupa Ligi puan durumu! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir fikstürü

    Sıradaki Haber