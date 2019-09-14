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14.09.2019 - 09:40 | | Skorer

Berkan Durdu, FC Dunav Ruse'a transfer oldu

Btc Türk Yeni Malatyaspor'da forma giyen 20 yaşındaki Berkan Durdu, Bulgaristan Ligi takımlarından FC Dunav Ruse'a transfer oldu.

Berkan Durdu, FC Dunav Ruse'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Btc Türk Yeni Malatyaspor'un ofansif orta saha oyuncusu Berkan Durdu, sürpriz bir şekilde Bulgaristan'a transfer oldu. 

Genç futbolcu Berkan, FC Dunav Ruse ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Transferi bedelsiz olarak gerçekleşen 20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'un U21 takımında çıktığı 21 maçta 9 gol 3 asist kaydetmişti.

Bulgaristan Ligi'nde geride kalan 8 haftada 8 puan toplayan Dunav, 8 puanla 10. sırada yer alıyor.

Genç Berkan yeni takımının formasıyla

Berkan Durdu, FC Dunav Rusea transfer oldu

 

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