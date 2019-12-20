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HaberlerKayserispor Haberleri Berna GözbaÅŸÄ±, TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir'i ziyaret etti
20.12.2019 - 14:22 | | Ä°STANBUL (AA)

Berna GözbaÅŸÄ±, TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.Â

Berna GözbaÅŸÄ±, TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir'i ziyaret etti

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TFF'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerÃ§ekleÅŸen ziyarette TFF baÅŸkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan KamÄ±ÅŸlÄ± ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Mustafa Ã‡aÄŸlar da yer aldÄ±Â 

Nihat Ã–zdemir, Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'ya A Milli TakÄ±m formasÄ± takdim etti

Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemiri ziyaret etti

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