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TFF'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerÃ§ekleÅŸen ziyarette TFF baÅŸkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan KamÄ±ÅŸlÄ± ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Mustafa Ã‡aÄŸlar da yer aldÄ±Â

Nihat Ã–zdemir, Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'ya A Milli TakÄ±m formasÄ± takdim etti

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