20.12.2019 - 14:22 | | Ä°STANBUL (AA)
Berna GözbaÅŸÄ±, TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Özdemir'i ziyaret etti
Ä°stikbal Mobilya Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.Â
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TFF'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerÃ§ekleÅŸen ziyarette TFF baÅŸkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan KamÄ±ÅŸlÄ± ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Mustafa Ã‡aÄŸlar da yer aldÄ±Â
Nihat Ã–zdemir, Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±'ya A Milli TakÄ±m formasÄ± takdim etti
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