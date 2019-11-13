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13.11.2019 - 17:49 | | Sezer AFŞAR / İSTANBUL (DHA) -

Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin formasını giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy ile alakalı yaptığı bir paylaşımın İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından "Irkçılık" olarak nitelendirilmesi nedeniyle bir resmi maçtan men ve 50 bin Pound para cezası aldı.

Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kulübe yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun "Irkçılık" yaptığına işaret edildiği ve oyuncunun yaptığı paylaşımın "Ağırlaştırılmış ihlal" statüsünde değerlendirildiği ifade edildi.

"BU DÖNEMDE ARKADAŞINA ŞAKA BİLE YAPAMIYORSUN"
Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, takım arkadaşı Benjamin Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu paylaşmış, bu paylaşıma "Tahmin edin kim" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin ardından bu paylaşımı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DEKİ FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR
Öte yandan oyuncuya, detayları ileri ki dönemde İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan yüz yüze yapılacak bir eğitim programına katılmak zorunda olduğu bildirildi. Eğer oyuncu, 4 ay sürecek bu programı tatmin edici bir şekilde tamamlayamazsa, oyuncunun tüm yerel kulüp etkinliklerinin askıya alınacağı kaydedildi.

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