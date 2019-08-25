Fenerbahçe takım olarak çok istekli, çok odaklı, iyi bir futbol ortaya koydu. Son birkaç sezonu düşündüğümüzde buna Fenerbahçe açısından adeta bir futbol devrimi diyebiliriz.

İlk 11'de dokuz yeni futbolcu, iki eski futbolcu da kendi mevkiinde oynamıyor; geri dörtlüde sağ bek, sol bek ve stoper esasen farklı mevkilerin oyuncusu, orta sahada 39'luk Emre ve bir sene futboldan uzak kalmış Tolga var ve rakip de ligin en iyi beş takımından bir tanesi, çok güçlü ve oturmuş bir Başakşehir...

Bu maçta oynanan futbol ve elde edilen sonuç Fenerbahçe açısından bir futbol devrimi değilse nedir?

Öncelikle Fenerbahçe takım olabilmeyi başarmış gözüküyor. Futbolcular bireysel olarak insiyatif almaya, özgüvenle top oynamaya başlamış. Yanal'ın sezon başı yüklemesi ile fiziksel olarak geçen seneden çok farklı bir görüntü var. Sağ ve sol bek, stoper, ön libero eksikleri derken, Fenerbahçe'de bu mevkilerde oynayan Ozan, Jailson ve Dirar'ın neredeyse harika bir performans verdiklerini gördük. Bu özveri ve inanç demektir.

Ancak, dün geceki futbol devriminin dikkat çeken diğer unsuru Fenerbahçe eksiklerine rağmen omurgasını iyi kurmuş. Kalede Altay, stoper Zanka, önde Emre, onun önünde Kruse ve ileride Vedat ile Fenerbahçe iyi bir omurga oluşturmuş. Dün Fenerbahçe bu omurgaya ek olarak, Tolga, Ozan, Dirar, Zajc ve Ferdi'den ekstralar da alınca, 0-1'den geri gelmek için müthiş bir irade ortaya koyan, her pozisyonda rakibe basan, 90+4'te bile top için mücadele veren, tüm geçiş oyunlarını kusursuz oynayan, topu büyük bir yüzde ile dikine oynayan bir takım izledik.

Ancak dün sahada bir Vedat vardı ki, Fenerbahçe sanıyorum 20 senedir aradığı santraforu buldu. Kafa topu var. Pres var. Saha görüşü var. Sırtı dönük top saklama var. Son vuruş var. Hız var. Pozisyon bilgisi var. Vedat Fenerbahçe için gerçek bir piyango. Umarım bu formunu, isteğini hiç kaybetmez. Zaten bir sezon böyle oynasa ertesi yıl, İtalya veya İngiltere'de izleriz onu.

Tabi bir parantez de Emre için açılmalı. Fenerbahçe onsuz geçen seneleri çok aradı. Aziz Yıldırım'ın kişisel kaprisleri Fenerbahçe'den onu erken kopardı. Dün gece Emre'nin ne demek olduğunu anladık. Geriden harika oyun kurdu. Müthiş toplar kesti. Riskli toplara ayağını soktu. Koştu. Çırpındı. Sahada ciddi bir fark yarattı. 39 yaşında böyle bir fiziksel performans göstermek gerçekten mucize. Maşallah demek gerek.

Bugün Kruse iyi değildi. Biraz hareketli olsa, pasları daha isabetli olsa, maç erken kopardı. Kruse yerine Zajc oyuna daha erken alınmalıydı. Geçen sezon fazla katkı vermedi ama bu omurga ile Zajc aslında çok iş yapabilir. Ben satılmasını doğru bulmuyorum, takımda kalmalı. Kruse'nin boşluğunu sahada her yere basan, ileri geri çalışan, iyi paslar çıkartan Tolga kapadı. Tolga tam düzeldi ise, Fenerbahçe'nin bana göre Vedat'tan sonra en büyük katkıyı sağlayacak isim olabilir.

Maçın geneline bakınca, Fenerbahçe'nin daha istekli, daha agresif ve baskılı olduğunu söylemek mümkün. Başakşehir sahayı iyi kullandı, iyi savunma yaptı ve etkili kontra ataklara çıktı. Caicara, Chedjou, Azubuike ve oyuna sakatlık nedeniyle giren Kerim Frei, müthiş mücadele ettiler, çok etkili oynadılar. Arda bile ekstra gayretliydi. Mossoro pas trafiğini iyi yönetti. Normal koşullarda, Başakşehir'in geçen sezonlardan kalan disiplin, sistem ve takım oyununu aynen sahada gördük. Okan hoca, Abdullah hocanın mirasına iyi sahip çıkmış gözüküyor.

Fenerbahçe mutlaka sağ ve sol bek almalı. Stoper almalı. Ozan'ı sağ bekte kullanmak, iyi oynamış olsa da doğru değil. 8 numara olarak çok daha verimli olacaktır. Dirar'da aynı şekilde her maç sol bekte aynı performansı veremez. Bugün Ozan'da Dirar'da bazı pozisyon hataları yaptılar.

Benzer şekilde, Jailson'da stoperde pozisyon hataları yaptı. Buraları takviye etmek şart. Eğer bu üç pozisyona takviye yapılırsa, ki ben sağ bek ve stoper alınacağını sanmıyorum, Fenerbahçe bir seviye üst takım olabilir. Ozan ve Jailson'un orta saha rotasyonuna girmesi ile müthiş bir orta saha zenginliği sağlanmış olur. Yönetimin bu gerekli üç transferi yapması belki de şampiyonluk anlamına geliyor. Umarım hata yapmazlar.

Maç esnasında, skor 0-1 iken bir tweet attım. Dedim ki, bu maçı Fenerbahçe kaybederse bile takımı eleştirmem, hatta tebrik ederim. Çünkü sahada ruh vardı, mücadele vardı. Bunu özlemiştik.