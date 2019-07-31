Geçtiğimiz sezonun transfer ve hoca fiyaskoları sonrası bu sene ders alınır düşüncesindeydim. Ali Bey tıpkı Aziz Bey gibi esip gürlemeyi iyi öğrenmiş, ancak transfer konusunda belli ki yeterince ders almamış. Audi Cup ve son Bayern Münih karşılaşması bize gösterdi ki Fenerbahçe bu zayıf kadro ile başarılı olamaz. Bu elbette ne Yanal'ın, ne de kadrodaki vasat futbolcuların hatası.

Kale, sağ bek, sol bek, stoper, ön ibero, merkez orta saha, forvet arkası, forvet, kısaca her pozisyonda sorunu var kadronun. Geçen sezonki yetersizlik aynen devam ediyor. Fark yaratacak bir tek Kruse var ancak o da takımın kalanı kötüyken asla iyi olamaz, olsa da katkı sağlamaz.

Kurumsallaşma, kimsenin işine karışmama, profesyoneller ile çalışma iyi güzel de, bu kadronun yetersizliğini görememek gerçekten anlaşılır gibi değil. Comolli liderliğinde yürütülen transfer çalışmalarından vasatlık akıyor. Vasatı iyi kabul etme, vasatı normalleştirme hastalığı Fenerbahçe'yi eritip bitirdi. Forma kutsaldır, sahadakine sahip çıkalım anlayışı, yönetimlere rahatlık ve konfor alanı sağladı. Ali Koç'un büyük kredisi, başarısız yönetimin üstünü örttü. Ama örtmeye ne kadar devam edecek?

Gelinen noktada bu transfer poltiikası ile Fenerbahçe mesafe alamaz. Geçen sene 6. oldu, bu sezon da en fazla 4. olur.

Sayın Başkan göreve gelirken, tüm sistemimiz, projelerimiz, transfer listemiz hazır, biz hazırız, Fenerbahçe'yi biz daha iyi yönetiriz diye gelmişti. Gördük ki hazır değilmiş. Hazır olmadan göreve talip olmamak lazımmış. Sadece Comolli'ye güvenip yola çıkmak ne kadar da kötü bir strateji.

Fenerbahçe'nin başarılı olabilmesi için gerçekten iyi bir omurga kurması gerek. Bu nedenle de bir kaleci, iki stoper, bir altı numara ve bir forvet transferi kaçınılmaz gözüküyor. Ayrıca iyi bir sol bek acilen alınmalı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile bu mevcut kadroyla mücadele edebileceğinizi düşünüyorsanız, taraftarların sabrını ciddi anlamda zorlamış olursunuz.

Dost uyarısı.