Bildiğiniz üzere genellikle futbol üzerine yazıyorum ama eski bir basketbolcu ve basketbol hayranı olarak tam zamanında bir yazı yazmak istedim.

Konu Obradovic ve onun tartışılmaya başlanması. Bence bu çok yanlış.

Fenerbahçe Beko'da sezon başından bu yana işler yolunda gitmiyor. Aslında bu yeni bir durum değil. Geçtiğimiz sene takımın önemli kozları Vesely, Joffry, Ennis, Datome, Kalinic ve Green ciddi sakatlıklar geçirmişler ve takımdan uzun süre uzak kalmışlardı.

Geçen sene bana göre böyle olumsuz koşullar altında Obradovic son derece başarılı bir sezon geçirmişti.

Bu sezon da yine milli maçlar, sakatlıklar, transfer durumları derken, tam kadro çalışma imkanı bulamadan sezona başlandı. Obradovic yine elinden geleni yapsa da, bu sene özellikle Eurolegue'de tüm takımlar kadrolarını güçlendirdiler. 7-8 takım doğrudan şampiyonluk adayı haline geldi. Yani eskisine göre güç dağılımı değişti. Fenerbahçe Beko'da bu 7-8 takımdan birisi.

Sakatlıklar, sakatlık sonrası form tutma sorunları, milli maçtan dönüşler, tam kadro çalışmama, takımın son beş sezonki denge ve rol dağılımının De Colo'dan sonra değişmesi ve rakiplerin aşırı güçlenmiş olmaları Fenerbahçe açısından geldiğimiz tabloyu ortaya çıkardı.

Çıkış mümkün mü?

Konu Obradovic ise, elbette mümkün. Öyle müthiş bir lider ki onu diğerlerinden ayıran en önemli fark, sisteme olan inancı ve oyuncularını da inandırabilmesi. Sistem tasarlama, sürdürme ve koşullara göre modifiye etmede onun üstüne yok. Obra takımları, kaybederken bile kazanan takımlardır, çünkü Obra, oynadığı maçları değil, birkaç hafta, hatta birkaç ay sonra oynayacağı maçları ve sistemini kafasında kurgulayan bir dahidir.

Göreceksiniz, Joffry ve Vesely tam kapasite döndüğünde, De Colo ve Sloukas koordinasyon ve rol paylaşımını iyi yaptığında, Datome, Kalinic ve Williams daha fazla insiyatif kullandığında, sahada rakiplerini sürklase edecek bir takım göreceksiniz. Takım olabilmek konusunun ustası Obradovic ve Fenerbahçe kaybederken takım olmayı öğreniyor. Sadece birkaç maç sonra, çıkış başlayacak. Az sabır.

Yıldız oyuncu çok bulursunuz, ancak Obra gibi bir lider bulamazsınız. Fenerbahçe önümüzdeki 3-4 sezon yine onunla devam etmeli. Ona böyle bir kontrat önermelidir. Ancak Fenerbahçe'nin halletmesi gereken ciddi bir 3-4 numara sorunu var. Buralarda Datome, Kalinic, Berkay ve Williams'ın oyuna daha fazla dahil olup ya da De Colo ve Sloukas tarafından daha fazla dahil edilip, maçlara ağırlıklarını koymaları gerekiyor. Fenerbahçe'de sorun savunma değil, kesinlikle hücum. Hücumda çeşitlilik ve varyasyon azalınca, hücum performansı düşünce, savunma da düşüyor.

Ben Obradovic gibi bir sistem liderine inanıyorum. Onun keyif aldığımız takımı geri gelecektir.