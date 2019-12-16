Üç Büyüklerde Yanlış Giden Ne?

Esasen hiçbirinde sorun yok. Sorun diğer kulüplerin doğru işler yapmaları.

Türk futbolunda kaynak dağılımı daha adil olunca, Anadolu külüpleri pastadan daha fazla pay alıp, daha iyi yönetilince, üç büyükler de borç kıskacında olup çok kötü yönetilince bu tablo çıktı ortaya.

Türkiye'de futbol rakibi oynatmama, alan bırakmama, sertlik ve fiziksel mücadele üzerine kurulu. Çok teknik, hızlı düşünen ve yeteneği üst düzeyde oyuncularınız varsa, bu baskıyı, presi, kapanmayı ve sertliği aşabiliyorsunuz. Ancak bu kalitede oyuncular, üç büyüklerde yok. Fenerbahçe'nin en kapasiteli oyuncusu 39'luk Emre. Gerisini düşünün.

Üç büyüklerin yöneticileri borç yapısı nedeniyle, vasat, ortalama isimler ile kadrolar oluşturuyorlar. Örneğin Fenerbahçe'nin tüm defans hattı ve kanatları, Galatasaray'ın stoper ve bekleri, Beşiktaş'ın ise forvet hattı buna örnek verilebilir. Bu durumda, ligde kalan 15 takıma üstlük sağlayabilecek ve rekabet avantajı sağlayabilecek bir durum olmuyor.

Sahaya bakın, üç büyüklerin her maçı ortada, kazanılabilir, kaybedilebilir. Yani sahaya net bir güç ortaya koyamıyorlar. Çünkü yok.

Gelelim işin teknik adam ksımına. Her üç takım da artık modern futboldan kopmuş, ya da kopmak üzere olan teknik adamlarca yönetiliyor. Terim ve Yanal'ın dönemleri artık bitti. Avcı ise bir winner (kazanan) değil. Bunu defalarca kanıtladı. Her üç teknik adam da, futbolun geldiği açmaz ve darboğazları çözecek donanıma sahip değiller. Daha önce iyi kadrolar ile yaptıklarını, bu sefer kadro kaliteleri düşük olduğu için yapamaları mümkün değil.

Bu kötü yönetimler, bu yanlış teknik adam seçimleri, güçsüz ve yetersiz kadrolar ile, üç büyüklerden şampiyon çıkması zor. Bence çıkmamalı da. Futbolun biraz adaleti varsa, bu sene DG Sivasspor, Başakşehir veya Trabzonspor şampiyon olur.

Üç büyüklerin yetersiz teknik adamları ve kadrolarını mali yapıları ve futboldan anlamayan yönetimleri sebebiyle daha ileri götürme şansları yok. Kulüplerin ellerinde bir tek marka değerleri var, onu da bu yönetim ekipleri değerlendiremez. Bu üç büyüklerden özkaynak modeline dönen ve oyuncu yetiştirme odaklı bir kulüp misyonu çizenler geleceği kazanacaktır. Diğerleri bu mali yapıda yok olup gidecekler. Bu kadar büyük camialar da yok olur mu demeyin, bu devirde mali güç veya sportif başarı yoksa, sürdürülebilirlik de yok demektir. Eskiden 14 sene şampiyon olmadın mı bu durum sorun olmayabilirdi ama bu dönemde 7 sene şampiyon olma, küçülür, yok olur gidersin.

Bence üç büyüklerde sorun yok. Diğerleri gerçekten doğru işleri yaptıkları için aradaki makas kapandı.