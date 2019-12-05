 Beşiktaş 595 gün sonra kupa maçına çıktı

Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş'in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti.

Beşiktaş, 1 sezonun ardından yeniden kupada boy gösterdi.

Siyah-beyazlılardan kadın taraftarlara jest

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarlarına kapılarını ücretsiz açtı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan mücadeleyi ücretsiz izledi.

Taraftar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin taraftar takip etti. Anagold 24Erzincanspor taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi.

Öte yandan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki takım futbolcuları sahaya "Engelsiz bir dünya için bir gün değil her gün destek ol" pankartıyla çıktı.