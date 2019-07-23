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23.07.2019 - 10:05| Fanatik

Beşiktaş 1 milyon euroya Nastic transferini bitiriyor!

Beşiktaş yönetimi, Genk forması giyen defans oyuncusu Bojan Nastic'in transferinde mutlu sona yakın. Boşnak oyuncuyla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların 1 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor...

Beşiktaş 1 milyon euroya Nastic transferini bitiriyor!

Brezilyalı yıldız Adriano’nun gidişinin ardından bir türlü sol bek bulamayan Beşiktaş, uzun süredir Bojan Nastic ve Riza Durmisi için çabalarını sürdürüyordu. Kara Kartal, Belçika Ligi ekiplerinden Genk’in formasını giyen Nastic ile gerçekleştirilen görüşmelerde çok büyük bir yol katetti. Fikret Orman ve kurmayları, önce Boşnak futbolcuyla anlaşmaya vardı sonrasında ise Mavi-Beyazlı ekip ile her konuda el sıkıştı.

1 milyon Euro bonservis

Nastic transferinin açıklanması ise artık an meselesi. 25 yaşındaki savunmacı ile imzaların bu hafta içerisinde atılabileceği öğrenilirken, sözleşme detayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk görüşmeden bu yana Boşnak futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş’ın, bu transferi 1 milyon Euro gibi bir ücretle bitirebileceği konuşuluyor.

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