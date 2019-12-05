Beşiktaş-24 Erzincanspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupaı 5'inci eleme turu ilk mçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta bu akşam 24 Erzincanspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son dönemde aldığı başarılı sonuçlar ile üst sıralara tırmanan Beşiktaş, 24 Erzincanspor karşısında ilk maçta tur için avantajlı skoru almak için sahaya çıkıyor. Peki Beşiktaş-24 Erzincanspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş bu akşam sahasında 3 Lig ekiplerinden 214 Erzincanspor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu ilk maçında siyah beyazlı takım sahasında tur için avantajlı skoru elde edip rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Peki Beşiktaş- 24 Erzincanspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-24 ERZİNCANSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-24 Erzincanspor maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ- 24 ERZİNCANSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Utku, Gökhan, Necip, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Lens, Güven, Boyd, Umut
24 Erzincanspor: Ersel, Enes, Hüseyin, Tugay, Abdurrahman, Ayhan, Kerem, Erdi, Uğurcan, Mümin Talip, Ali