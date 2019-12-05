Beşiktaş-24 Erzincanspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş bu akşam sahasında 3 Lig ekiplerinden 214 Erzincanspor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu ilk maçında siyah beyazlı takım sahasında tur için avantajlı skoru elde edip rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Peki Beşiktaş- 24 Erzincanspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-24 ERZİNCANSPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-24 Erzincanspor maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ- 24 ERZİNCANSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Necip, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Lens, Güven, Boyd, Umut

24 Erzincanspor: Ersel, Enes, Hüseyin, Tugay, Abdurrahman, Ayhan, Kerem, Erdi, Uğurcan, Mümin Talip, Ali