Beşiktaş - Anadolu Efes heyecanı Misli.com'da

BEŞİKTAŞ – ANADOLU EFES

PARKEDEKİ MÜCADELEYE MİSLİ.COM’DAN CANLI OYNA!

Sezona galibiyetle başlayan iki takım da haftanın kapanış mücadelesinde puan tablosunda yükselmek adına kozlarını paylaşacaklar. Beşiktaş, hafta arasında iyi bir hamle yaparak tecrübeli oyuncu Oğuz Savaş’ı kadrosuna kattı. Anadolu Efes, hafta içi EuroLeague mücadelesinde kendi evinde Barcelona’ya 74-64 kaybetti ve Beşiktaş mücadelesi öncesinde bu kayıp hem mental hem de fiziksel olarak onlara eksi olarak yansıyabilir. Anadolu Efes’i Beşiktaş taraftarı önünde zorlu bir mücadele bekliyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Beşiktaş, lig öncesi 6 hazırlık maçının sadece 1 tanesini kazanabildi (1B).

Anadolu Efes hazırlık maçları dahil son 6 mücadelesinde sadece 1 kez yenildi (Hafta içi oynadığı EuroLeague mücadelesinde Barcelona’ya karşı).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin çoğunluğu Anadolu Efes’in mücadeleden galip ayrılacağı düşüncesinde (MS2).

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Misli.com üzerinden canlı bahis oynanabilecek olan mücadelede öne çıkan canlı oyunlar ise Handikap ve maçın gidişatına göre değişecek olan Toplam Sayı bahisleri olacak.

MİSLİ.COM YORUMCUSU GİRAY ÖZKAN NE DİYOR?

Beşiktaş geçen hafta sezonun ilk maçında Bahçeşehir Koleji’ni yenerek sezona başladı. Ivkovic’in savunma prensipleri içinde kalacaklarını ve hücumda da kontrollü olacakları sinyalini verdiler.Hafta içinde kadroya tecrübeli Oğuz Savaş katıldı. Anadolu Efes ise ilk hafta mücadelesinde Ormanspor’u rahat yenerken maç sonunda genç Türk oyuncularını kullandı. Takımda Shane Larkin, Adrien Moermann sakat. James Anderson’un ve Rodrigue Beaubois’nın bu satırların yazıldığı saatlerde oynanacak Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Beşiktaş’ın evinde oynanacak maçta 8.5 sayılık handikapta kalacağını düşünüyorum.