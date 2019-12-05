Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor: 3-0
Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 yendi, tur kapısını araladı.
Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirveye kanat çırpan Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 yendi, avantaj yakaladı.
Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 25. dakikada Tyler Boyd ve 45+2'de Erdoğan Kaya'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da atak futbol sergileyen Beşiktaş, 84'te Umut Nayir'in sayısıyla karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Güven Yalçın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Elneny kaleye gönderdi, kaleciden dönen meşin yuvarlağı arka direkte Boyd, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.
45 2. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Erdoğan Kaya, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0.
84. dakikada Caner Erkin'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Umut Nayir'ın, penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N'Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk. 82 Caner Erkin), Umut Nayir, Güven Yalçın
Anagold 24Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Osman Şahin), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 82 Emre Turan), Ali Öztürk (Dk. 60 Burak Aydın)
Goller: Dk. 25 Boyd, Dk. 45 2 Erdoğan Kaya, Dk. 84 Umut Nayir (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Abdurrahman Canlı, Dk. 33 Enes Subaşı (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 57 Boyd, Dk. 74 Roco, Dk. 90 1 Caner Erkin (Beşiktaş)