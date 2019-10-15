Beşiktaş'ta Ruiz 3 hafta sahalardan uzak kalacak!

Siyah-beyazlıların Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı basına kapalı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takımlarda olan futbolcularla tedavileri süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou idmanda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, üç takımla değişmeli olarak yarım sahada yapılan turnuva maçları ile tamamlandı.

Ruiz 3 hafta yok!

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ın antrenmanını Alemdağ Emlak Konut İlkokulu'ndan bir grup öğrenci de izledi ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.