31.12.2019 - 17:18 | | Ä°STANBUL (AA)
BeÅŸiktaÅŸ Antalya'da 2 hazÄ±rlÄ±k maçÄ± yapacak
Siyah-beyazlÄ±lar 1 hafta sÃ¼recek kampta 2 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacak.Â
BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n devre arasÄ±nda Antalya'da yapacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k kampÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, siyah-beyazlÄ± takÄ±m 3 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esine baÄŸlÄ± Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada Ã§alÄ±ÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ, 2 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayacak.
Siyah-beyazlÄ±larÄ±n Antalya kampÄ±nda Gloria Sports Arena'da oynayacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
8 Ocak Ã‡arÅŸamba:
17.00 BeÅŸiktaÅŸ-Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 BeÅŸiktaÅŸ-AltÄ±nordu
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