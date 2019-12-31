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31.12.2019 - 17:18 | | Ä°STANBUL (AA)

BeÅŸiktaÅŸ Antalya'da 2 hazÄ±rlÄ±k maçÄ± yapacak

Siyah-beyazlÄ±lar 1 hafta sÃ¼recek kampta 2 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacak.Â

BeÅŸiktaÅŸ Antalya'da 2 hazÄ±rlÄ±k maçÄ± yapacak

BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n devre arasÄ±nda Antalya'da yapacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k kampÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, siyah-beyazlÄ± takÄ±m 3 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ Antalya'nÄ±n Serik ilÃ§esine baÄŸlÄ± Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada Ã§alÄ±ÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ, 2 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayacak.

Siyah-beyazlÄ±larÄ±n Antalya kampÄ±nda Gloria Sports Arena'da oynayacaÄŸÄ± maÃ§larÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

8 Ocak Ã‡arÅŸamba:

17.00 BeÅŸiktaÅŸ-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 BeÅŸiktaÅŸ-AltÄ±nordu

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