Beşiktaş, Antalyaspor ile 47. maçına çıkıyor! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ile açıldı. Bugün oynanacak olan 4 karşılşama ile devam edecek 10. hafta maçlarınd günün en dikkat çeken maçı ise Antalyaspor Beşiktaş maçı olacak. Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı taraftarı önünde 1-0'lık skorla yenmeyi başaran Beşiktaş'ta Antalyaspor deplasmanından 3 puan ile dönüp yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Beşiktaş-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş ile Antalyaspor 47. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 46 lig karşılaşmasının 32'sini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 102 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 40 gol kaydetti. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu. İkinci devre Antalya'da oynanan maçı ise Beşiktaş 6-2 kazandı.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 23 lig maçının 14'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 54 kez havalandırdı, kalesinde ise 29 gol gördü.